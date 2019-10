WTA Linz 2019: Coco Gauff elimina Kiki Bertens, in semifinale anche Petkovic, Alexandrova

Si allinea alle semifinali il tabellone del torneo WTA International di Linz, in Austria. Soltanto una testa di serie resta in corsa, in una giornata che vede il fondersi di nuovi volti e di vecchie conoscenze del circuito femminile.

Esce di scena, in particolare, la testa di serie numero 1, l’olandese Kiki Bertens, eliminata dalla promessa più precoce del tennis mondiale, la quindicenne Cori “Coco” Gauff, che con questo risultato è già certa di entrare nelle prime cento giocatrici del mondo. 7-6(1) 6-4 il risultato per la nativa di Delray Beach, che sfiderà una giocatrice di 17 anni più grande, diventata pro quando lei aveva due anni: la tedesca Andrea Petkovic, risorta dopo un periodo lunghissimo di difficoltà e capace di estromettere dal torneo la slovacca Viktoria Kuzmova con un chiaro 6-4 6-1.

Nella parte bassa del tabellone, invece, sopravvive l’unica testa di serie che entra nelle prime quattro dell’evento austriaco, la russa Ekaterina Alexandrova, che controlla con una certa facilità la francese Kristina Mladenovic e la supera per 6-2 6-4. Affronterà domani la lettone Jelena Ostapenko, che dopo diverso tempo riesce a infilare un buon torneo superando la kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 7-5 6-1.