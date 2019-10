Camila Giorgi rinuncia al WTA di Linz: difendeva il titolo, precipiterà a numero 90 del mondo

Non ci saranno Camila Giorgi e Petra Kvitova al torneo WTA International di Linz di questa settimana.

Per quel che riguarda la marchigiana, è un’assenza pesantissima, perché difendeva il titolo e perderà dunque ancora numerose posizioni, precipitando intorno al numero 90 del mondo nella classifica di lunedì prossimo. Non è chiara la ragione della rinuncia, anche se l’ipotesi più accreditata è quella dei problemi al polso che da molti mesi le stanno creando problemi.

Non c’è nemmeno la ceca, che può però dirsi più tranquilla in termini di ranking, dal momento che ha conquistato la qualificazione per le WTA Finals di Shenzhen. Al torneo doveva esserci Maria Sharapova via wild card, ma la russa ha rinunciato e il suo posto è stato preso dall’olandese Kiki Bertens, che ha ricevuto la wild card originariamente non destinata a lei (che, però, ha un senso: deve rincorrere anche lei le Finals).

