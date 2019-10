Cori Gauff, è di nuovo storia: la 15enne americana vince a Linz il 1° titolo della carriera

Non è la prima storia di precocità o sliding doors nella storia del tennis, ma come sempre merita di essere raccontata. Già perché dopo gli exploit che ce l’avevano fatta conoscere prima a Wimbledon e poi all’ultimo US Open, adesso è arrivata anche la consacrazione con il primo titolo WTA della carriera.

E’ Cori ‘Coco’ Gauff, che a 15 anni e 7 mesi si porta via da Linz il primo storico successo. Una vittoria arrivata dopo aver steso avversarie di livello lungo il corso della settimana come Doi e van Uytvanck, ma soprattutto Kiki Bertens e Jelena Ostapenko; quest'ultima oggi in finale.

Un cammino che era iniziato con il ripescaggio da Lucky Loser a inizio settimana. La Guaff, infatti, era andata ko al secondo turno di qualificazione contro la tedesca Korpatsch (6-4, 6-2). Poi però l’inizio del cammino, culminato con una finale dominata sulla Ostapenko.

La lettone, ex campionessa slam nel 2017 al Roland Garros, ha perso la pazienza e la chiave del match nel terzo set, lasciando alla giovanissima Coco un rapido parziale di 5-0 nel set decisivo che è stato poi impossibile rimontare.

La Gauff si è così imposta per 6-3, 1-6, 6-2 centrando il primo titolo della carriera e diventando la nona tennista più precoce di sempre nel farlo: meglio di lei solo dopo Austin (14a 28g), Rinaldi (14a, 6m), Capriati (14a, 6m), Jaeger (14a, 7m) , Lucic (15a, 1m), Vaidisova (15a, 3m), Seles (15a, 4m) e Sabatini (15a, 5m).

Un successo che le permette anche di sfondare da domani la Top100 della Classifica WTA: arrivata da 110 del mondo, dopo questo successo la Gauff schizza al numero 71. Un risultato di tutto rispetto, specie se consideriamo che tra le prime 100 giocatrici del mondo, a oggi, non c’è né una 16enne né una 17enne; ma Coco con 15 anni e 7 mesi è di fatto l'unica non maggiorenne tra le prime 100 professioniste. Insomma, Gauff conferma il suo status di predestinata della racchetta femminile. E si gode il primo, indimenticabile titolo da mettere nella sua bacheca.