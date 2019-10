Jasmine Paolini eliminata nell'ultimo turno delle qualificazioni

Jasmine Paolini manca l’accesso al main draw del torneo WTA International di tennis di Linz: l’azzurra, numero 11 del tabellone cadetto, cede nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni alla nipponica Misaki Doi, numero 1 del seeding, che si impone in rimonta per 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia.

Nel primo set l’azzurra manca cinque break point tra primo e terzo game, poi dal 2-2 inizia una serie di cinque giochi consecutivi vinti dalla giocatrice in risposta, con Paolini che sul 5-4 va a servire per il set, tiene la battuta a 15 ed incamera il primo parziale per 6-4 in 45 minuti di gioco.

Nella seconda frazione però la musica cambia subito, con la nipponica che centra il break nel secondo gioco e poi annulla due palle per l’immediato controbreak, prima di ottenere il 3-0 non pesante. Paolini ha ancora l’occasione di rientrare nel settimo gioco, ma ancora una volta spreca un break point e poi si consegna all’avversaria, che chiude 6-2 in 34 minuti.

Nella partita decisiva dall’1-1 si registra una nuova serie di quattro break consecutivi, che lasciano la situazione in parità sul 3-3, poi l’allungo decisivo è della nipponica, che nell’ottavo gioco centra il break a 15 e va sul 5-3. Il nono gioco è infinito: Doi manca due match point, Paolini non concretizza due palle per il controbreak ed alla fine la giapponese chiude 6-3 in 44 minuti.

WTA International Linz – Singolare, secondo e ultimo turno qualificazioni

Misaki Doi (Giappone, 1) b. Jasmine Paolini (Italia, 11) 4-6 6-2 6-3

