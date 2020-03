Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Camila Giorgi al torneo WTA di Lione. L’azzurra sconfitta in tre set (6-2 4-6 6-2) dalla russa Daria Kasatkina. La tennista nativa di Macerata ha sofferto particolarmente al servizio e ha pagato a caro prezzo un passaggio a vuoto nel terzo set.

Primo set decisamente complicato per Giorgi che subisce il break nel terzo game (1-2). Nel quinto gioco l’azzurra riesce in qualche modo a difendersi, annullando tre palle break all’avversaria (3-2). Kasatkina riesce nuovamente a strappare il servizio alla tennista nativa di Macerata (5-2). Alla numero 73 del ranking Wta non resta che controllare prima di chiudere 6-2. L’italiana ha sofferto terribilmente al servizio mettendo in campo solo il 60% di prime ma il dato che più salta all’occhio è il 27% di punti ottenuti con la seconda. Troppo facile per la russa imporre il proprio gioco.

Giorgi inizia bene il secondo set piazzando un break nel quarto game (3-1). La reazione della russa arriva immediata e nel gioco successivo mette a segno il contro-break (3-2). L’azzurra alza le percentuali al servizio, mettendo in campo oltre il 70% di prime, e gestisce abbastanza bene il proprio turno in battuta. Dall’altro lato Kasatkina perde le misure, con solo il 57% di prime in campo, offrendo la possibilità all’azzurra mettere a segno il break vincente nel decimo game (6-4).

Inizio di terzo set drammatico per Giorgi che perde completamente le misure subendo due break consecutivi (0-3). Il 57% di punti ottenuti con la prima di servizio e lo 0 nella casella punti ottenuti con la seconda mostrano chiaramente le difficoltà dell’azzurra nella prima parte del parziale. La tennista numero 94 della classifica Wta prova a reagire ma Kasatkina è brava ad annullare le due palle break (0-4). A questo punto la russa può controllare serenamente prima di chiudere 6-2.

salvatore.serio@oasport.it