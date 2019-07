WTA Losanna: Gatto-Monticone subito eliminata

Losanna (Svizzera), 15 lug. (LaPresse) - Giulia Gatto-Monticone è uscita di scena all'esordio nel tabellone principale del 'Ladies Open Lausanne', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Losanna, in Svizzera. La 31enne torinese, numero 149 Wta, passata attraverso le qualificazioni e reduce dalla sua prima esperienza nel main draw di Wimbledon, al primo turno è stata sconfitta 6-0, 6-3 dalla statunitense di origini croate Bernarda Pera (è nata a Zadar), numero 85 della classifica mondiale.