WTA Losanna: Martina Trevisan fuori al primo turno, niente derby con Jasmine Paolini

Lotta come una leonessa Martina Trevisan, ma alla fine, dopo 100 minuti di gioco e quattro match point annullati, cede alla più quotata francese Alizé Cornet, testa di serie numero 3, nel primo turno del torneo WTA di Losanna: sulla terra battuta elvetica la transalpina si impone con un duplice 6-4 ed affronterà l’altra azzurra Jasmine Paolini.

Nel primo set l’azzurra subisce il break nel terzo gioco quando era avanti 40-0, concedendo cinque punti consecutivi all’avversaria, ma è brava a non perdersi d’animo e centrare subito il controbreak, rimontando a sua volta dal 40-15 per Cornet. Tutto da rifare, ma purtroppo la prima a cedere è ancora l’italiana, che nel settimo game perde la battuta a 15. La reazione di Trevisan questa volta si ferma al 15-30, la francese inanella tre punti e si assicura di andare a servire per il set. Nel decimo game la transalpina alla seconda occasione chiude i conti sul 6-4 in 44 minuti.

La seconda partita inizia in salita per l’azzurra, che cede la battuta ai vantaggi e vede l’avversaria scappare subito sul 2-0. Trevisan barcolla nel terzo gioco, ritrovandosi ancora sotto per 15-40, ma annulla le due occasioni per lo 0-3 andando a salvarsi ai vantaggi. Il secondo break però è solo rimandato, dato che la transalpina trova ancora lo strappo a 15 nel quinto game, salendo sul 4-1 pesante. Sembrano scorrere i titoli di coda sul match, invece arriva la reazione di Trevisan, che si riprende uno dei due break di ritardo e poi tiene la battuta per il 3-4. Cornet risale dal 15-30 ed è certa di servire per l’incontro, anche se nel nono gioco l’italiana deve annullare due match point consecutivi prima di rinviare tutto al decimo game. Qui Cornet sciupa altre due occasioni consecutive, ma poi alla quinta complessiva, ai vantaggi, porta a casa la sfida con un altro 6-4 in 56 minuti.

roberto.santangelo@oasport.it