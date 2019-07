WTA Losanna: Paolini supera il primo turno

Esordio positivo per Jasmine Paolini nel tabellone principale del 'Ladies Open Lausanne', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Losanna, in Svizzera. La 23enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 154 Wta, promossa dalle qualificazioni, ha superato con un doppio 6-3, in un'ora e 11 minuti, la svizzera Tess Sugnaux, numero 478 Wta, in gara con una wild card.