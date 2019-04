Tennis, WTA Lugano: Martina Di Giuseppe eliminata da Magdalena French

Termina nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Lugano (Svizzera) l’avventura della nostra Martina Di Giuseppe. L’azzurra (n.186 del mondo) è stata sconfitta sulla terra rossa elvetica dalla polacca Magdalena French (n.174 del ranking e undicesima testa di serie delle “quali”) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 5 minuti di partita. Di Giuseppe, dopo aver lottato nel primo parziale, non ha più trovato la chiave per far male all’avversaria e l’epilogo della seconda frazione parla chiaro sull’andamento del confronto.

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano. La 28enne nativa di Roma ha buona continuità al servizio, forte di ottime percentuali di efficienza con la prima in battuta. Lo stesso discorso vale per French che concede le briciole all’italiana in risposta. Si arriva nella fase cruciale della frazione e la polacca eleva il livello del proprio tennis, piegando ai vantaggi la nostra portacolori sul 6-4, con vincenti di pregevole fattura.

Nel secondo set il contraccolpo psicologico del parziale perso è devastante sulle certezze di Martina. L’avversaria prende decisamente il comando delle operazioni, facendo terra di conquista dei turni in battuta dell’italiana, incapace di opporre resistenza ai colpi della rivale, vittoriosa 6-0 in 33′.

