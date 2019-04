WTA Lugano: sconfitta all'esordio per Giulia Gatto-Monticone

Finisce al primo turno il cammino di Giulia Gatto-Monticone nel torneo WTA di Lugano. La tennista torinese era alla terza partecipazione in un main draw WTA ed è stata sconfitta con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 46 del mondo e terza testa di serie sulla terra rossa svizzera.

Inizio subito in salita per la numero 173 della classifica mondiale, che perde immediatamente il servizio a zero e subisce un parziale di cinque game consecutivi da parte della slovacca. Gatto-Monticone riesce a recuperare uno dei tre break di svantaggio e si porta fino al 5-2, ma nell’ottavo gioco Kuzmova chiude la prima frazione sul 6-2.

Anche nel secondo set la slovacca parte forte e si porta sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Gatto-Monticone prova a rientrare nel match, togliendo la battuta all’avversaria nel quarto gioco, ma subisce l’immediato controbreak di Kuzmova, che vince anche il secondo set per 6-2.