WTA Madrid: Belinda Bencic elimina Naomi Osaka, Kiki Bertens domina Petra Kvitova

Era una partita a rischio, quella della numero 1 del mondo Naomi Osaka contro Belinda Bencic nei quarti di finale del WTA Premier Mandatory di Madrid e tale si è confermata. Ha vinto infatti la svizzera, come sul cemento di Indian Wells lo scorso marzo quando si era imposta in due rapidi set, stavolta ce l’ha fatta col punteggio di 3-6 6-2 7-5 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Belinda sta piano piano ritrovando il tennis che l’aveva fatta issare fino al numero 7 del mondo nel 2016 prima di infortunarsi, mentre Naomi è apparsa molto fallosa soprattutto nei momenti importanti della partita. Ora in semifinale Bencic avrà un compito difficilissimo contro Simona Halep, la romena numero 3 del mondo, che ha avuto la meglio con un doppio 7-5 sull’australiana Ashleigh Barty ma i precedenti parlano in favore dell’elvetica nativa del Canton San Gallo che ne ha vinti due su tre, l’ultimo in rimonta sul veloce a Dubai lo scorso febbraio.

In serata una Kiki Bertens a tratti devastante ha dominato Petra Kvitova col punteggio di 6-2 6-3 in solamente un’ora e 20 minuti prendendosi una clamorosa rivincita per la finale dell’anno scorso in questo torneo e la semifinale di quest’anno a Stoccarda, perse entrambe in tre set dall’olandese al cospetto della ceca che oggi è parsa la brutta copia della splendida giocatrice che ieri aveva dato lezione di tennis a Caroline Garcia, Petra ha avuto un sussulto solo nel secondo set quando è riuscita momentaneamente a recuperare il break di svantaggio ma poi Kiki glielo ha strappato altre due volte non concedendole più nulla. Ora Bertens se la vedrà in semifinale con la statunitense Sloane Stephens, testa di serie numero 8 del torneo, che ha regolato per 6-4 6-3 la croata Petra Martic. I precedenti dicono che Stephens è in vantaggio per 2-0 ma se Bertens ripeterà la prestazione odierna sarà difficilissimo batterla.