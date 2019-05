Halep prima finalista, Bencic battuta in tre set

Vanno in scena le semifinali al “Mutua Madrid Open”, Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 7.021.128 euro che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La prima a staccare il pass per le semifinali è Simona Halep. La rumena numero tre del ranking e del seeding, due volte campionessa a Madrid (2016-2017), ha battuto in semifinale la svizzera Belinda Bencic, numero 18 del ranking mondiale, protagonista dell’eliminazione della numero uno del mondo Naomi Osaka, con il punteggio di 6-2, 6-7 (2), 6-0. A seguire la seconda semifinale fra l'americana Sloane Stephens e l'olandese Kiki Bertens.