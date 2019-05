Kiki Bertens raggiunge Simona Halep in finale alla Caja Magica

Kiki Bertens raggiunge per la seconda volta consecutiva la finale al WTA Premier Mandatory di Madrid. L’olandese batte l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-2 7-5, arrivando dunque in fondo a un torneo per l’undicesima volta nella propria carriera (8 le vittorie, 2 le sconfitte, una delle quali è proprio quella dello scorso anno alla Caja Magica contro la ceca Petra Kvitova). Bertens affronterà in finale la rumena Simona Halep, e ci sono diversi obiettivi di classifica per entrambe: in caso di vittoria l’una salirebbe al suo best ranking (numero 4), l’altra si riprenderebbe la vetta.

Il primo set comincia con una selvaggia lotta: l’olandese strappa subito la battuta all’americana, salvo poi ritrovarsi a dover salvare quattro palle break. L’attesa di una battaglia anche per il resto del parziale, però, è vana, perché Stephens non gioca propriamente il suo miglior tennis, esponendosi al definitivo allungo di Bertens, che da fondo sbaglia poco e conquista un comodo 6-2.

La storia è un po’ diversa nel secondo set: dopo cinque game tutto sommato tranquilli per entrambe, poi, nel sesto, è Stephens a prendere in mano la situazione e salire sul 4-2. A quel punto entrambe le giocatrici iniziano a calare in modo netto, ma l’americana sbaglia di più rispetto a Bertens, che recupera il break di svantaggio. Non è finita qui: la vincitrice degli US Open 2017 si ritrova sulla racchetta tre set point sul 5-4 0-40, ma le spreca tutte in maniera piuttosto rivedibile. Di lì arrivano tre giochi consecutivi della sua avversaria, che conclude l’opera lasciando che Stephens colpisca male un rovescio basso durante lo scambio. In un’ora e mezza, dunque, si completa il quadro delle finaliste.

