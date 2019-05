Tennis, WTA Madrid: Halep prima semifinalista

Vanno in scena i quarti di finale il “Mutua Madrid Open”, Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 7.021.128 euro che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Con le prime tre del ranking ancora in corsa.

La prima a staccare il pass per le semifinali è stata Simona Halep: la rumena, numero tre del ranking e del seeding, due volte campionessa del torneo (2016-2017), apparsa in grande spolvero, ha sconfitto per 7-5, 7-5, in poco più di un’ora e mezza di gioco, l’australiana Ashleigh Barty, numero 9 del ranking e del seeding. La 27enne di Costanta in entrambi i set ha sprecato un primo break di vantaggio sulla 22enne di Ispwich ma poi le ha sempre strappato di nuovo il servizio nel dodicesimo gioco.