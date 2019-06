WTA Mallorca 2019: Angelique Kerber domina Maria Sharapova

Si sono disputati gli ultimi quattro incontri di secondo turno del WTA International sull’erba spagnola di Mallorca.

Il match di maggior spicco era indubbiamente quello tra due ex numero uno del mondo, la tedesca Angelique Kerber, attuale numero 6 del ranking WTA e numero 1 del seeding, e la russa Maria Sharapova, entrata in tabellone grazie a una wild card e tornata nel circuito dopo quasi cinque mesi a causa dei cronici problemi alla spalla. Ma il match di fatto non c’è stato perché Kerber ha vinto nettamente col punteggio di 6-2 6-3 perdendo soltanto una volta il servizio nel penultimo gioco dell’incontro.

Nelle altre partite, netta vittoria anche per la 17enne statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 5, sulla francese Alize Cornet, mentre la svizzera Belinda Bencic sul 3-1 in suo favore nel terzo set ha beneficiato del ritiro dell’altra statunitense Shelby Rogers a causa di un problema alla spalla destra. L’altra francese Caroline Garcia, numero 6 del tabellone, ha dovuto faticare oltre due ore per avere ragione della wild card spagnola Paula Badosa dopo essere stata in vantaggio 6-2 5-2 e avere avuto un match point sul 6-2 6-5.

Di seguito tutti i risultati di giornata dall’alto in basso del tabellone.

(1) Angelique Kerber (GER) b. (WC) Maria Sharapova (RUS) 6-2 6-3

(6) Caroline Garcia (FRA) b. (WC) Paula Badosa (ESP) 6-2 6-7(1) 6-3

(3) Belinda Bencic (SUI) b. (Q) Shelby Rogers (USA) 5-7 6-3 3-1 ritiro

(5) Amanda Anisimova (USA) b. Alize Cornet (FRA) 6-2 6-4

Questa invece la composizione dei quarti di finale che si giocheranno domani.

(1) Angelique Kerber (GER) vs. (6) Caroline Garcia (FRA)

(3) Belinda Bencic (SUI) vs. (5) Amanda Anisimova (USA)

(7) Sofia Kenin (USA) vs. (4) Elise Mertens (BEL)

Yafan Wang (CHN) vs. (2) Anastasija Sevastova (LAT)