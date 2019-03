Ai quarti Halep e Kvitova, in due per il n. 1 del ranking WTA

Si sono svolti gli ottavi di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: successi per la ceca Petra Kvitova e per la romena Simona Halep, in corsa per il numero uno mondiale dopo l’eliminazione di Naomi Osaka. Entrambe scavalcherebbero la nipponica giungendo in finale, ed in caso di sfida tra loro nell’atto conclusivo, in palio ci sarebbe anche il trono nel ranking.

Nella parte alta del tabellone arriva subito una sorpresa, con l’eliminazione della danese Carolina Wozniacki, sconfitta in tre set ad opera della rappresentante di Cina Taipei Su-Wei Hsieh, che nei quarti affronterà l’estone Anett Kontaveit, che approfitta del ritiro della canadese Bianca Vanessa Andreeescu. Interessante sfida quella che si avrà tra la ceca Petra Kvitova, giustiziera con un doppio 6-3 della transalpina Caroline Garcia, e l’australiana Ashleigh Barty, che supera in rimonta l’olandese Kiki Bertens.

Nella parte bassa la ceca Karolina Pliskova deve rimontare la kazaka Yulia Putintseva, ed ora affronterà l’unica tennista non testa di serie ancora in gara, la ceca Marketa Vondrousova, che si sbarazza in due set della tedesca Tatjana Maria. Il derby cinese sorride a Qiang Wang, che in due partite elimina Yafan Wang, infine la romena Simona Halep regola, come la sua rivale per il numero 1 WTA, ovvero con un doppio 6-3, la statunitense Venus Williams.

WTA Premier Mandatory Miami – Ottavi di finale

16:05 Finale Barty A. (Aus) 2 4 6 6 Bertens K. (Ned) 1 6 3 2 17:10 Finale Kvitova P. (Cze) 2 6 6 Garcia C. (Fra) 0 3 3 18:20 Finale (Ritiro) Kontaveit A. (Est) 1 6 2 Andreescu B. V. (Can) RIT. 0 1 0 21:05 Finale Hsieh S-W. (Tpe) 2 6 60 6 Wozniacki C. (Den) 1 3 77 2 22:40 Finale Williams V. (Usa) 0 3 3 Halep S. (Rou) 2 6 6

01:45 Finale Wang Y. (Chn) 0 5 4 Wang Q. (Chn) 2 7 6 03:30 Finale Pliskova Ka. (Cze) 2 2 6 7 Putintseva Y. (Kaz) 1 6 3 5 03:40 Finale Vondrousova M. (Cze) 2 6 6 Maria T. (Ger) 0 4 3

