Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo.

Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ottanta minuti di gioco. La partenza di Pliskova nel primo set è fulminea: con un parziale in apertura di 12-5 si porta subito sul 3-0 non pesante. Vondrousova ha l’occasione di recuperare nel quinto game ma non sfrutta due palle per il controbreak e così Pliskova allunga. Addirittura arriva per lei un primo set point quando è in risposta sul 5-2 40-30, ma bisogna attendere il nono gioco per la chiusura della prima frazione sul 6-3. Nella seconda partita parte forte Vondrousova che va sul 3-0 non pesante, poi però Pliskova sale in cattedra ed infila cinque giochi consecutivi. Questa volta è il decimo game quello decisivo, con Pliskova che chiude 6-4 e va in semifinale.

La romena Simona Halep supera la cinese Wang Qiang in due partite con lo score di 6-4 7-5 in cento minuti. Il primo set si apre con una lunga serie di break: ne arrivano cinque nei primi sei giochi e così Halep, che tiene la battuta nel quarto gioco, si ritrova avanti 4-2. Da quel momento in poi però non arrivano altre palle break e cosi la romena chiude 6-4. Incredibile l’andamento della seconda partita: apre con un break la romena, poi però la cinese infila cinque giochi con tre break e si porta 5-1. Con un magico parziale di 12-0 la romena risale fino al 4-5 e va a servire per restare nel set, ma si ritrova sotto 0-40: annullati i tre set point, Halep trova il 5-5. La cinese cede di schianto, perde ancora il servizio e la romena chiude 7-5 portandosi ad una sola vittoria dal numero 1 mondiale.

WTA Premier Mandatory Miami – Quarti di finale (parte bassa del tabellone)