Halep e Pliskova vincono in rimonta, eliminata Sloane Stephens

Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria Kasatkina.

Venus avanti, mentre Serena si ritira. L’ex numero uno del mondo ha deciso di non scendere in campo nel suo match contro la cinese Qiang Wang per un problema al ginocchio sinistro. Ringrazia sicuramente la tennista asiatica e soprattutto esultata la Cina, perché negli ottavi ci sarà un clamoroso e sorprendente derby tutto cinese tra la citata Qiang Wang e Yafan Wang, che ha sconfitto in due set l’americana Danielle Collins.

Si qualifica per gli ottavi di finale anche Karolina Pliskova, ma la ceca ha dovuto cedere un set (il primo) per avere la meglio della francese Alize Cornet. Adesso per Pliskova ci sarà la sfida con la kazaka Yulia Putintseva, anche lei vincitrice in rimonta contro la lettone Anastasija Sevastova.

Cade la regina della passata stagione. Sloane Stephens non confermerà il titolo in Florida, dopo essere uscita clamorosamente al terzo turno contro Tatjana Maria. La tedesca è una delle grandi sorprese del torneo ed ora agli ottavi affronterà la sempre più convincente ceca Marketa Vondrousova, che ha superato in due set la belga Elise Mertens.

Il riepilogo completo dei risultati

Wang.Q (Chn) b. S.Williams (Usa) rit

Wang.Y (Chn) b. Collins (Usa) 7-5 6-1

Putintseva (Kaz) b. Sevastova (Let) 1-6 6-2 6-3

Halep (Rou) b. Hercog (Slo) 5-7 7-6 6-2

Vondrousova (Cze) b. Mertens 6-4 7-6

V.Williams (Usa) b. Kasatkina (Rus) 6-3 6-1

Ka.Pliskova (Cze) b. Cornet (Fra) 6-7 6-1 6-4

Maria (Ger) b. Stephens (Usa) 6-3 6-2