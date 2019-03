Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel ranking

Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 tre vittorie e quattro sconfitte), mentre Pliskova disputerà la sua ventiquattresima (12 vinte, 11 perse).

Due interruzioni per pioggia caratterizzano la prima semifinale, che si interrompe prima sul 2-0 Kontaveit e poi sul 2-2, con un break per parte. Alla ripresa sale di giri Barty, che toglie per due volte consecutive il servizio all’estone e porta a casa con agilità il primo set per 6-3. Il film si ripete in maniera piuttosto simile nel secondo parziale: un lungo terzo game porta a Kontaveit il 3-1, prima di una sequenza di cinque giochi consecutivi vinti dall’australiana, che in poco più di un’ora, con il doppio 6-3, si porta a casa la possibilità di disputare la finale più importante della carriera e rinsalda l’approdo al numero 9 del mondo da lunedì.

La seconda semifinale, nei fatti, dura un solo set, quello in cui ci sono tre break di fila dal 2-2 al 3-4 Halep. La rumena arriva sul 3-5, ma da lì in poi è Pliskova a dettare la propria legge, vincendo quattro giochi consecutivi e chiudendo il parziale per 7-5 alla prima occasione utile. Nella seconda partita non ci sono game ai vantaggi e non c’è neanche lotta, con la ceca che prende subito il largo, vince 7-5 6-1, impedisce alla rumena di tornare leader mondiale e si assicura la possibilità di salire lei stessa al numero 2 del ranking.