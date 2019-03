Kvitova ko contro Barty, avanti anche Kontaveit

Due soli match nella notte per il tabellone femminile di Miami: anche i match delle ragazze, esattamente come quelli degli uomini, sono stati condizionati dalla pioggia che si è riversata sulla città della Florida.

La sorpresa più grossa è l'uscita di scena di Petra Kvitova, che era lanciata nella sua corsa verso il n.1 del ranking mondiale e si vede bruscamente stoppata da Ashleigh Barty, che vince una vera e propria maratona per 7-6(6) 3-6 6-2. Per l'australiana arrivano dunque le semifinali e la top 10 della classifica WTA.

Nell'altra sfida disputata, Anett Kontaveit ha la meglio su Su-Wi Hsieh, superata per 3-6,6-2,7-5. Spettacolare rimonta della tennista estone, che nel terzo set era già praticamente fuori dalle semifinali: sotto 4-0, è in grado di rimontare fino a ribaltare la situazione e chiudere il match in proprio favore.Kontaveit e Barty si affronteranno al prossimo turno.