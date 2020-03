WTA Monterrey: avanzano Sloane Stephens e Rebecca Peterson, eliminata Venus Williams

Si sono disputati sette incontri del primo turno del WTA International di Monterrey 2020. Sul cemento messicano ad approdare al secondo round del torneo sono state Maria Bouzkova, Rebecca Peterson, Yafan Wang, Astra Sharma, Olga Govortsova, Anna Karolina Schmiedlova e Sloane Stephens. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.

Nel primo match di giornata la ceca Marie Bouzkova ha sconfitto agevolmente la slovacca Kristina Kucova, entrata in tabellone come lucky loser dopo il ritiro di Zarina Diyas: il punteggio finale è stato 4-6 2-6. Discorso simile per la cinese Yafan Wang, numero 8 del seeding, che ha piegato per 6-4 6-4 la spagnola Lara Arruabarrena, passata attraverso le qualificazioni.

Decisamente più combattuto l’incontro tra Kateryna Kozlova e Rebecca Peterson: alla fine a prevalere è stata la svedese, che ha superato l’ucraina in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 (1) 6-4. Vittoria anche per l’australiana Astra Sharma, che ha avuto la meglio sulla serba Nina Stojanovic con il risultato di 6-4 6-4.

Gli ultimi tre match disputati hanno avuto bisogno di tre set per emettere i loro verdetti. Si è imposta in rimonta la qualificata bielorussa Olga Govortsova, che ha sconfitto la lucky loser statunitense Caroline Dolehide per 3-6 6-2 6-1. Ribaltone anche nella partita che vedeva protagonista Venus Williams che, beneficiaria di una wild card, si è arresa alla qualificata slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-4 3-6 2-6. A chiudere la prima giornata in quel di Monterrey è stato il successo della numero 5 del tabellone, la statunitense Sloane Stephens, che è uscita vittoriosa dal derby a stelle e strisce con la wild card Emma Navarro: 6-4 5-7 6-1 il punteggio finale.

antonio.lucia@oasport.it