WTA Monterrey: Elina Svitolina e Johanna Konta accedono ai quarti di finale

Definito il quadro della situazione nei quarti di finale del WTA di tennis a Monterrey. Sul cemento messicano si sono disputati gli ultimi quattro ottavi in programma e i pronostici sono stati rispettati relativamente alle attese.

La n.7 del mondo Elina Svitolina ha sconfitto per 6-3 6-4 la bielorussa (n.142 del mondo) Olga Govortsova per 6-3 6-4. Un match controllato dalla top-10, avendo un’incidenza migliore al servizio e in risposta. Per lei ora il confronto con la 17enne canadese Leylah Annie Fernandez, capace di battere la n.37 del mondo Sloane Stephens nel turno precedente. Missione compiuta anche l’olandese Arantxa Rus (n.76 del mondo): la rappresentante dei Paesi Bassi ha avuto la meglio nei confronti dell’americana Lauren Davis (n.61 WTA) per 7-5 6-0. Un match che si è deciso nel primo parziale, visto che nel secondo si è assistito a un dominio tutto orange. Rus ai quarti sfiderà la svedese Rebecca Peterson (n.45 del ranking) vittoriosa contro l’ucraina Katerina Bondarenko (n.404 del mondo).

Decisamente più complicata la vittoria della russa Anastasia Potapova (n.89 del mondo): 1-6 7-6 6-1 il successo per la giocatrice dell’Est Europa contro la bulgara Tamara Zidansek (n.71 WTA). Potapova troverà sulla sua strada Johanna Konta: la britannica (n.16 del ranking) ha regolato in due set 7-6 (4) 6-3 la tedesca Tatjana Maria (n.91 del mondo), facendo valere la sua superiorità tecnica.

