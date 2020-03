WTA Monterrey, Svitolina conquista il titolo dopo una finale combattuta contro Bouzkova

Dopo oltre tre ore di gioco ed una battaglia infinita, Elina Svitolina ha potuto festeggiare la conquista del torneo WTA di Monterrey. Sul cemento messicano l’ucraina, numero cinque del mondo, ha vinto il suo quindicesimo titolo della carriera, battendo in finale la ceca Marie Bouzkova in tre set con il punteggio di 7-5 4-6 6-4. Sfuma, così, per la 21enne di Praga la possibilità di mettere in bacheca il suo primo titolo.

Bouzkova aveva iniziato benissimo la partita, trovando il break in apertura dopo un primo game interminabile, con Svitolina che prima aveva annullato ben cinque palle break. Nel quarto game è poi arrivato il controbreak dell’ucraina, che ha pareggiato i conti sul 2-2. Un primo set che sembrava essere indirizzato al tie-break ed invece nel dodicesimo game Svitolina si è procurata e ha sfruttato al massimo il set point in suo favore, chiudendo sul 7-5.

Anche in apertura di secondo set l’ucraina deve fronteggiare delle palle break, ma riesce ad annullarle. A sua volta nel quarto gioco Svitolina non sfrutta ben tre occasioni per strappare il servizio all’avversaria. Bouzkova riesce ad ottenere il break nel settimo game e poi chiude il set sul 6-4.

Break Bouzkva e controbreak Svitolina per aprire il terzo set. La numero cinque del mondo ottiene un altro break nel quarto game e scappa fino al 5-3. Sembra finita ed invece Bouzkova riesce ad ottenere il controbreak nel nono gioco. E’ un match, però, ricco di colpi di scena e nel game successivo, incredibilmente, la ceca perde il servizio e Svitolina conquista il set per 6-4 ed anche il torneo.

