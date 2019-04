Tennis, WTA Monterrey: Kerber e Muguruza accedono agli ottavi

Angelique Kerber e Garbine Muguruza approdano agli ottavi dell''Abierto Gnp Seguros', torneo WTA in corso a Monterrey, in Messico. La tedesca, prima testa di serie e numero 5 del ranking, si è imposta sulla slovacca Kristina Kucova in 7-6, 6-2. La spagnola, numero due del tabellone e numero 19 del ranking, ha superato la rumena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-4, 7-6.