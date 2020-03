Giulia Gatto-Monticone lotta, ma si arrende a Potapova in tre set

Giulia Gatto-Monticone lotta, ma deve cedere in tre set alla n.89 del mondo Anastasia Potapova nel primo turno del WTA di tennis a Monterrey. Sul cemento messicano l’azzurra (n.148 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, ha dato battaglia fino all’ultimo, ma poi si è dovuta arrendere alla russa con lo score di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 16 minuti di gioco.

Nel primo set il “Festival del break” va in scena ed entrambe non hanno una resa efficace nel fondamentale della battuta: il 43% di prime in campo di Potapova (con 4 doppi falli annessi) e il 47% di Gatto-Monticone (con appena il 53% dei quindici vinti) la dicono lunga sull’andamento del parziale. La russa, però, in questo “scambio di cortesie” va sul 4-1, avendo una palla del secondo break nel sesto game e dovendo annullarne due del controbreak nel gioco successivo. In un’altalena di emozioni, la nostra portacolori strappa il servizio all’avversaria nel nono game, ma vanifica tutto nel decimo subendo l’ennesimo break e perdendo la frazione 6-4.

Nel secondo set Gatto-Monticone va subito sotto nel punteggio: 3-0, non concretizzando due palle dell’immediato controbreak. Potapova, però, è tutt’altro che irresistibile in battuta: il 64% dei punti ottenuti con la prima e il 44% con la seconda parlano chiaro. Di questo sa approfittare la n.148 WTA che ribalta lo score in proprio favore, aggiudicandosi il parziale sul 6-4, forte di un rendimento al servizio migliore in termini di punti ottenuti con la prima in battuta (76%), nonostante il peso di 4 doppi falli.

Nel terzo set accade di tutto: l’azzurra si trova sotto di due break e 5-0. Potapova sembra avere il match in mano, ma improvvisamente si perde. La tennista del Bel Paese, infatti, annulla ben quattro match-point nel sesto game, prima di mettere in scena una rimonta incredibile che la porta a recuperare i due break di ritardo e andando a servire per il 5-5. Sul più bello, però, Giulia viene tradita dalla battuta e quel 45% di quindici conquistati con la prima incide fortemente sulla chiosa del confronto favorevole a Potapova (6-4).

Le altre: eliminate Clijsters e Azarenka

Seconda sconfitta consecutiva per la belga Kim Clijsters che ha subito un netto 6-3 7-5 dalla britannica Johanna Konta. La tre volte vincitrice degli US Open è stata nuovamente sfortunata nel sorteggio ma, così come è accaduto nella gara contro Muguruza, ha dimostrato di essere ancora una giocatrice di livello.

Vola via veloce il match di Elina Svitolina capace di vincere in due set con il punteggio di 6-3 6-2 contro la montenegrina Danka Kovinic. Nessun problema per la statunitense Lauren Davis che in poco più di un’ora si è liberata ci dell’argentina Nadia Podoroska (6-0 6-3). Vittoria netta anche per la slovena Tamara Zidansek che ha letteralmente dominato il match contro la bielorussa Victoria Azarenka chiuso con un doppio 6-2.

Agli ottavi anche l’olandese Arantxa Rus che ha approfittato del ritiro per problemi fisici della russa Varvara Flink quando il match era sul 4-3 nel primo set. Spettacolo e colpi di scena nella partita tra l’ucraina Katerina Bondarenko e la spagnola Sara Sorribes Tormo. L’attuale numero 404 del mondo dopo aver perso il primo set 6-4 ha tirato fuori grinta e talento ribaltando la situazione con un netto 6-0 6-2.

Ottimo risultato anche per la giovane 17enne canadese Leylah Annie Fernandez che ha superato in due set (7-6(5) 6-2) la svizzera Stefanie Voegele. E’ stata una vera e propria battaglia sportiva quella tra Tatjana Maria e Heather Watson che ha visto trionfare la tedesca con il punteggio di 7-6(4) 3-6 7-5.

