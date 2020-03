WTA Monterrey: Elina Svitolina e Marie Bouzkova sono le finaliste in Messico

Sono Marie Bouzkova ed Elina Svitolina le finaliste del WTA di tennis a Monterrey. Sul cemento messicano la ceca (n.57 del ranking) ha giocato un brutto scherzo a Johanna Konta (n.16 WTA), imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 40 minuti di partita. Un match molto ben giocato da Bouzkova e nel quale la sua regolarità ha finito per fare la differenza, al cospetto di una Konta decisamente fallosa e poco efficace in risposta alla prima di servizio dell’avversaria.

Pronostici rispettati, invece, nell’altra semifinale con il successo di Svitolina (n.7 del mondo) contro l’olandese Arantxa Rus (n.76 del ranking). Un dominio senza se e senza ma dell’ucraina che, in appena 52′ di gioco, ha superato con un netto 6-0 6-1 l’olandese, con percentuali impressionanti al servizio (88% di punti vinti con la prima di servizio e 5 ace) e in risposta (61% di quindici conquistati contro la prima di Rus). Si prospetta un atto conclusivo interessante, dove chiaramente la top-10 parte coi favori del pronostico.

