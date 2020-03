WTA Monterrey: semifinali Svitolina-Rus e Bouzkova-Konta

Si sono giocate le semifinali del torneo WTA International di Monterrey, in Messico, con l’approdo al penultimo atto delle due principali favorite del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina e la britannica Johanna Konta. Diversi, però, sono stati gli esiti dei loro match.

Svitolina ha superato con il punteggio di 6-4 7-5 la canadese Leylah Fernandez, ponendo fine al suo eccellente momento, e qualificandosi per le semifinali grazie a un break per set (e nonostante il 57% di prime, benché Fernandez non faccia meglio con il 61%). Sfiderà l’olandese Arantxa Rus, brava a travolgere con un netto 6-1 6-1 la svedese Rebecca Peterson, mai in partita e non a suo agio contro l’avversaria, con cui aveva già perso nettamente nell’unico precedente di otto anni fa a Bastad, in Svezia.

Tantissima sofferenza, invece, per Konta, che si salva sul filo di lana contro la russa Anastasia Potapova: 6-7 (6) 6-3 7-6 (7) il punteggio finale, al quarto match point, dopo averne salvati due e aver avuto un 4/11 (36%) sulle palle break. Prossima avversaria la ceca Marie Bouzkova, vittoriosa in quasi due ore sulla cinese Yafan Wang per 6-2 7-5 con tanto di rivincita presa rispetto al primo turno di Acapulco 2019, in cui fu Wang a vincere con un doppio 6-2.

federico.rossini@oasport.it