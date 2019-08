Ashleigh Barty e Sloane Stephens salutano già il torneo, passa Kiki Bertens

Giornata ricca di gare per il torneo WTA Premier 5 di Toronto, in Canada: completato il primo turno di incontri, dato il via al secondo, con i primi tre dei sedici confronti.

Altri risultati di rilievo della prima tornata vedono le eliminazioni della russa Maria Sharapova, rimontata e battuta dall’estone Anett Kontaveit per 4-6 6-3 6-4, della tedesca Angelique Kerber, superata dalla russa Daria Kasatkina per 0-6 6-2 6-4, e della statunitense Venus Williams, battuta per 6-4 6-2 dalla spagnola Carla Suarez Navarro. Nella notte italiana il derby canadese premia Bianca Vanessa Andreescu, che supera Eugenie Bouchard per 4-6 6-1 6-4.

Nei tre incontri del secondo turno escono la numero 1, l’australiana Ashleigh Barty, sconfitta in tre partite dalla statunitense Sofia Kenin, che si impone in rimonta per 6-7 (5) 6-3 6-4, e la numero 7, la statunitense Sloane Stephens, battuta a sorpresa dalla boema Marie Bouzkova in due partite per 6-2 7-5, mentre passa al terzo turno la quinta testa di serie, l’olandese Kiki Bertens, che batte la qualificata statunitense Francesca Di Lorenzo con un nettissimo 6-2 6-1.

WTA Premier 5 Toronto 2019 – Risultati del 6 agosto

17:50 Finale Suarez Navarro C. (Esp) 2 6 6 Williams V. (Usa) 0 4 2 18:05 Finale Collins D. R. (Usa) 1 6 63 2 Siniakova K. (Cze) 2 4 77 6 18:10 Finale Zhang S. (Chn) 2 77 6 Sevastova A. (Lat) 0 65 2 18:25 Finale Doi M. (Jpn) 0 2 2 Alexandrova E. (Rus) 2 6 6 19:30 Finale Azarenka V. (Blr) 2 6 6 Giorgi C. (Ita) 0 2 2 19:40 Finale Zheng S. (Chn) 0 3 4 Maria T. (Ger) 2 6 6 21:00 Finale Barty A. (Aus) 1 77 3 4 Kenin S. (Usa) 2 65 6 6 21:00 Finale Sakkari M. (Gre) 1 6 2 67 Riske A. (Usa) 2 4 6 79 21:25 Finale (Ritiro) Swiatek I. (Pol) 0 4 Tomljanovic A. (Aus) rit. 0 1 23:40 Finale Keys M. (Usa) 1 6 65 65 Vekic D. (Cro) 2 3 77 77

00:55 Finale Di Lorenzo F. (Usa) 0 2 1 Bertens K. (Ned) 2 6 6 01:10 Finale Bouchard E. (Can) 1 6 1 4 Andreescu B. V. (Can) 2 4 6 6 02:25 Finale Pavlyuchenkova A. (Rus) 2 3 6 7 Sabalenka A. (Blr) 1 6 3 5 03:45 Finale Stephens S. (Usa) 0 2 5 Bouzkova M. (Cze) 2 6 7

