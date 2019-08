Camila Giorgi esce al primo turno; Vika Azarenka le infligge un doppio 6-2

Troppa Vika Azarenka per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Toronto (Canada). L’azzurra, reduce dalla finale del WTA di Washington (Stati Uniti), esce di scena contro la bielorussa (n.39 del mondo). Un successo netto quello di Azarenka per 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Giorgi non ha mai trovato la misura dei suoi colpi, soffrendo invece la forza da fondo della propria rivale, impostasi con una certa facilità.

Nel primo set, dopo uno scambio di “cortesie”, Azarenka prende il largo dal quinto game. Arrivano, infatti, due break consecutivi in favore della tennista nativa di Minsk. Troppi gli errori di Camila, non in grado di sfruttare una palle nel controbreak del sesto gioco. La frazione va, dunque, in archivio sul punteggio di 6-2.

Nel secondo set il canovaccio del match è il medesimo. Il break e il controbreak dei primi due game fanno da antipasto all’ascesa della bielorussa che, con colpi di rara potenza, non dà modo alla marchigiana di organizzare una valida difesa. Si concretizzano due break nel terzo e nel settimo game che mandano in ghiaccio il confronto, favorevole alla n.39 WTA per 6-2 e frutto di 5 ace e del 75% dei quindici conquistati al servizio.