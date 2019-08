Esordio vincente per Wozniacki, eliminate Sharapova e Kerber

E’ iniziato il torneo WTA di Toronto. Ottimo esordio per Caroline Wozniacki, che ha superato in due set la kazaka Yulia Putintseva in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Buona la prima anche per la belga Elise Mertens, prossima avversaria di Serena Williams, che ha battuto in rimonta la bielorussa Sasnovich per 3-6 6-3 6-1.

Due eliminazioni eccellenti al primo turno: Maria Sharapova ed Angelique Kerber. La russa aveva vinto il primo set contro l’estone Anett Kontaveit, per poi perdere al terzo con il punteggio di 4-6 6-3 6-4; anche la tedesca, testa di serie numero dodici, si è fatta rimontare dalla russa Daria Kasatkina, venendo sconfitta in tre set per 0-6 6-2 6-4.

I risultati

Brady (Usa) b. Mladenovic (Fra) 6-1 6-2

Mertens (Bel) b. Sasnovich (Blr) 3-6 6-3 6-1

Yastremska (Ukr) b. Konta (Gbr) 6-3 6-2

Bencic (Sui) b. Potapova (Rus) 6-2 6-1

Bouzkova (Cze) b. Fernandez (Can) 6-0 6-1

Kenin (Usa) b. Hsieh (Tpe) 6-4 6-3

Goerges (Ger) b. Hercog (Slo) 6-3 1-6 7-6

Wozniacki (Dan) b. Putintseva (Kaz) 6-4 6-2

Di Lorenzo (Usa) b. Martic (Cro) 6-4 7-5

Ostapenko (Lat) b. Garcia (Fra) 6-3 6-3

Kuznetsova (Rus) b. Wang (Chn) 6-2 6-4

Kontaveit (Est) b. Sharapova (Rus) 4-6 6-3 6-4

Kasatkina (Rus) b. Kerber (Ger) 0-6 6-2 6-4