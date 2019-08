Faticano Pliskova, Svitolina e Halep, senza problemi Serena Williams

Giornata ricca di grandi partite la terza del WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto che ha visto il completamento degli incontri di secondo turno.

Hanno vinto quasi tutte le big che sono scese in campo ma c’è chi ha avuto pochi problemi come la statunitense Serena Williams, che ha rifilato un doppio 6-3 alla belga Elise Mertens, o la giapponese numero due del mondo Naomi Osaka, che sul 6-2 in suo favore ha beneficiato del ritiro della tedesca Tatjana Maria, e c’è chi ha fatto molta più fatica, come la ceca Karolina Pliskova contro la qualificata statunitense Alison Riske, l’ucraina Elina Svitolina contro la ceca Katerina Siniakova e soprattutto la romena neo campionessa di Wimbledon Simona Halep, che dopo aver perso il primo set ha rimontato ed è volata sul 4-0 nel terzo ma qui si è fatta riprendere dalla statunitense Jennifer Brady, anch’essa proveniente dalle qualificazioni, che ha ribaltato la situazione sul 5-4 arrivando a due punti dalla vittoria ma senza riuscire a chiudere e Halep, tra i suoi soliti mille patemi d’animo, ha finito per vincere al tie-break.

Da segnalare la pazzesca partita tra la canadese Bianca Andreescu e la russa Daria Kasatkina, con la giovanissima beniamina di casa sotto 5-3 nel terzo set ma alla fine vincitrice, e le sconfitte della bielorussa Victoria Azarenka e della danese Caroline Wozniacki per mano di due giovanissime, rispettivamente l’ucraina Dayana Yastremska e la polacca Iga Swiatek. Avanza anche la svizzera Belinda Bencic, che vince un’equilibratissima sfida tra ex top ten con la tedesca Julia Goerges. Benissimo la veterana russa Svetlana Kuznetsova, che batte in due set la croata Donna Vekic. Di seguito tutti i risultati di giornata e gli accoppiamenti degli ottavi di finale dall’alto in basso del tabellone.

2° turno

Dayana Yastremska (UKR) b. Victoria Azarenka (BLR) 7-5 7-5

(11) Belinda Bencic (SUI) b. Julia Goerges (GER) 5-7 6-3 6-4

(6) Elina Svitolina (UKR) b. Katerina Siniakova (CZE) 6-3 3-6 6-3

(3) Karolina Pliskova (CZE) b. (Q) Alison Riske (USA) 6-4 6-7(4) 6-2

(16) Anett Kontaveit (EST) b. Carla Suarez Navarro (ESP) 7-5 3-1 ritiro

Bianca Andreescu (CAN) b. Daria Kasatkina (RUS) 5-7 6-2 7-5

Jelena Ostapenko (LAT) b. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-2 2-6 6-4

(WC) Svetlana Kuznetsova (RUS) b. Donna Vekic (CRO) 7-6(4) 6-3

(4) Simona Halep (ROU) b. (Q) Jennifer Brady (USA) 4-6 7-5 7-6(5)

(8) Serena Williams (USA) b. Elise Mertens (BEL) 6-3 6-3

(Q) Ekaterina Alexandrova (RUS) b. (LL) Shuai Zhang (CHN) 6-4 6-3

(Q) Iga Swiatek (POL) b. (15) Caroline Wozniacki (DEN) 1-6 6-3 6-4

(2) Naomi Osaka (JPN) b. (Q) Tatjana Maria (GER) 6-2 ritiro

Accoppiamenti ottavi di finale

Sofia Kenin (USA) vs. Dayana Yastremska (UKR)

(11) Belinda Bencic (SUI) vs. (6) Elina Svitolina (UKR)

(3) Karolina Pliskova (CZE) vs. (16) Anett Kontaveit (EST)

Bianca Andreescu (CAN) vs. (5) Kiki Bertens (NED)

(Q) Marie Bouzkova (CZE) vs. Jelena Ostapenko (LAT)

(WC) Svetlana Kuznetsova (RUS) vs. (4) Simona Halep (ROU)

(8) Serena Williams (USA) vs. (Q) Ekaterina Alexandrova (RUS)

(Q) Iga Swiatek (POL) vs. (2) Naomi Osaka (JPN)