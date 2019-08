Marie Bouzkova spaventa Serena: la Williams però rimonta e vola in finale con Andreescu

Decisa la finalissima del torneo WTA Premier 5 di Toronto: si affronteranno, sul cemento outdoor canadese, la padrona di casa Bianca Vanessa Andreescu e la statunitense Serena Williams, numero otto del seeding. In caso di successo la canadese ritoccherebbe il proprio best ranking fino al numero 14, mentre l’americana in ogni caso resterebbe all’ottavo posto delle classifiche.

Andreescu supera, in una partita molto combattuta, un’altra statunitense, Sofia Kenin, battuta per 6-4 7-6 (5) in poco più di due ore di gioco: nel primo set la canadese sciupa due break point nel sesto game ed un altro nell’ottavo, ma poi ne deve cancellare a sua volta due nel nono, prima di indovinare lo strappo vincente nel decimo gioco. Nella seconda partita fioccano break e controbreak, poi la canadese non sfrutta tre match point nel dodicesimo gioco, nel quale dopo venti punti Kenin ottiene il tie break. Qui però la canadese chiude al quinto match point complessivo.

Williams soffre contro la qualificata ceca Marie Bouzkova, superata in un’ora e tre quarti con lo score di 1-6 6-3 6-3, in un incontro che sarebbe potuto finire anche diversamente: la boema domina il primo parziale, chiuso 6-1 in appena 29 minuti, poi tiene testa alla minore delle sorelle Williams fino al 3-3 della seconda partita, quando subisce due break e cede 3-6. Nel set decisivo la ceca manca tre break point nel terzo gioco e poi nel quarto deve cedere la battuta alla numero otto del torneo, che ne approfitta e non concede occasioni per il controbreak, chiudendo ancora sul 6-3.

WTA Premier 5 Toronto – Semifinali