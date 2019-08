Naomi Osaka ai quarti con Serena Williams a Toronto, avanza anche Karolina Pliskova

Continua il duello per il numero uno mondiale del ranking WTA di tennis: sia la giapponese Naomi Osaka che la ceca Karolina Pliskova superano gli ottavi di finale del torneo Premier 5 di Montreal e proseguono nella battaglia per il trono mondiale della racchetta femminile. Sul cemento outdoor canadese, la Osaka supera la qualificata polacca Iga Swiatek 7-6 6-4 e ora attende ai quarti la statunitense Serena Williams (che batte in due set la qualificata russa Ekaterina Alexandrova 7-5 6-4), nella rivincita della finalissima della scorsa edizione degli US Open.

Del quarto non propriamente agevole della Osaka potrebbe approfittare, dall’altro lato del tabellone, la boema Karolina Pliskova, che vince contro l’estone Anett Kontaveit in due set (6-3 7-5) e ora se la vedrà con la padrona di casa, la canadese Bianca Vanessa Andreescu, che ha la meglio in tre set, dopo aver fallito un match point nella seconda, sull’olandese Kiki Bertens (6-1, 6-7, 6-4).

Sempre nella parte alta del tabellone ecco profilarsi la sfida ai quarti tra la statunitense Sofia Kenin, che batte senza appello l’ucraina Dayana Yastremska, e l’altra ucraina Elina Svitolina, che supera in due set altrettanto netti l’elvetica Belinda Bencic, numero 11 del seeding. Nella parte bassa, infine, continua la favola della qualificata boema Marie Bouzkova, che supera nettamente la lettone Jelena Ostapenko e ora sfiderà, in un quarto di finale sulla carta proibitivo, la romena Simona Halep, numero 4 del tabellone, capace di spegnere la corsa della wild card russa Svetlana Kuznetsova.

I risultati degli ottavi di finale di Toronto

Naomi Osaka (JPN) b. Iga Swiatek (POL) 7-6 6-4

Marie Bouzkova (CZE) b. Jelena Ostapenko (LAT) 6-2 6-2

Serena Williams (USA) b. Ekaterina Alexandrova (RUS) 7-5 6-4

Simona Halep (ROU) b. Svetlana Kuznetsova (RUS) 6-2 6-1

Bianca Andreescu (CAN) b. Kiki Bertens (NED) 6-1 6-7 6-4

Elina Svitolina (UKR) b. Belinda Bencic (SUI) 6-2 6-4

Sofia Kenin (USA) b. Dayana Yastremska (UKR) 6-2 6-2

Karolina Pliskova (CZE) b. Anett Kontaveit (EST) 6-3 7-5

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Toronto

Sofia Kenin vs. (4) Elina Svitolina

(39) Karolina Pliskova vs. Bianca Andreescu

(8) Serena Williams vs. (2) Naomi Osaka

Marie Bouzkova vs. (4) Simona Halep

Roberto Santangelo