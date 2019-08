Serena Williams si ritira dopo 4 game: il titolo va a Bianca Andreescu

Epilogo clamoroso della finale del Wta di Toronto (Canada). L'atto conclusivo tanto atteso tra la 23 volte vincitrice di Slam Serena Williams (testa di serie numero 8) e la giovane canadese Bianca Andreescu termina dopo appena 4 game disputati sul punteggio di 3-1 in favore della padrona di casa. La statunitense, che inseguiva il suo quarto titolo in Canada, è stata infatti costretta a ritirarsi a causa di un problema alla schiena. Serena, in lacrime, perde così la quarta finale consecutiva da quando è rientrata nel circuito dopo la maternità.

La Rogers Cup torna in Canada dopo 50 anni

Molto sportivamente Andreescu, prima di festeggiare il successo che ha le permesso di riportare il titolo della Rogers Cup in casa dopo 50 anni dalla vittoria di Faye Urban (1969), ha voluto consolare la sua avversaria molto provata dal punto di vista emotivo. Un esito ancora più incredibile se si considera che la classe 2000 rientrava dopo 4 mesi di stop, intervallati dalla sola partita disputata a Parigi a fine maggio. Da lunedì Bianca sarà la numero 14 del ranking, mentre Serena sarà la numero 8, il suo best ranking da quanto è tornata a giocare a pieno regime.