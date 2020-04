Coronavirus: Rogers Cup, rinviato al 2021 il Wta Premier 5 di Montreal

L'edizione 2020 della Rogers Cup femmnile, ovvero il Wta Premier 5 di Montreal, non si disputerà: le restrizioni imposte dalle autorità governative canadesi legate all'emergenza Coronavirus hanno infatti costretto gli organizzatori a dare ufficialmente forfait. Il torneo slitta al 2021, dal 6 al 15 agosto, sempre nella città canadese. Non ci sono ancora comunicazioni in merito al torneo maschile, ma gli ultimi sviluppi fanno ritenere che con ogni probabilità anche quel torneo sarà cancellato. La Rogers Cup prevede l'alternanza di sedi tra il torneo maschile (un Masters 1000) e quello femminile. Negli anni pari gli uomini giocano a Toronto e le donne a Montreal. Nel 2021, in attesa (lo ripetiamo) di conoscere ufficialmente le sorti del Masters 1000, le sedi saranno le stesse del 2020: il Wta Premier 5 si disputerà a Montreal e il torneo maschile a Toronto.

Il commento del direttore Eugene Lapierre

" Se all'inizio della crisi causata dall'epidemia di Covid-19 speravamo che la situazione si sarebbe risolta in tempo, con il passare delle settimane è diventato evidente che le possibilità di disputare il torneo nelle date fisate si stava riducendo. Le nostre priorità rimangono la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte ed è quindi a malincuore che abbiamo dovuto prendere questa decisione "