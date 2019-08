Camila Giorgi al secondo turno, battuta agevolmente Margarita Gasparyan

Camila Giorgi passa senza alcun problema il primo turno del NYJTL Bronx Open, torneo WTA International sul cemento di New York, battendo col punteggio di 6-3 6-2 la russa Margarita Gasparyan in appena un’ora e 9 minuti di gioco.

Nel primo set la 27enne marchigiana numero 58 del mondo vola sul 3-0 e poi sul 5-1 e servizio ma fallisce la prima opportunità di aggiudicarsi il parziale perdendo la battuta a 15, non la seconda sul 5-3 e porta a casa il primo set in 34 minuti. Nel primo game del secondo set la 24enne moscovita numero 60 del mondo salva tre palle break consecutive e riesce a tenere il servizio.

Ma Camila non le dà scampo nel quinto e nel settimo game conquistando due break e chiudendo subito dopo tenendo il servizio a zero. Un match completamente dominato dall’azzurra con solamente un passaggio a vuoto verso la fine del primo set, ora Camila affronterà la 31enne tedesca ex top 10 Andrea Petkovic che ha battuto per 6-3 6-4 la cinese Shuai Zhang, testa di serie numero 4 del torneo.