Camila Giorgi avanza ai quarti di finale di New York: battuta in tre set la Petkovic

Continua la strada di Camila Giorgi al NYJTL Bronx Open di New York, con la marchigiana che supera dopo quasi tre ore la tedesca Andrea Petkovic in tre set, 3-6; 7-5; 7-6, qualificandosi così ai quarti di finale dove affronterà la vincente della sfida Cornet-Zhu.

Cronaca

Primo set che procede spedito senza che la Petkovic conceda neanche una palla break alla Giorgi. La marchigiana, invece, regala il break nel terzo e al nono game, concedendo semaforo verde alla Petkovic che cede solo tre punti sulla propria battuta. La partita sembra avere un finale già scritto, con Giorgi destinata a soccombere.

Il secondo set comincia malissimo, la marchigiana perde subito il servizio ed è costretta ad annullare due palle break al quarto game. La Giorgi però risponde: nuovo break e controbreak al settimo e all’ottavo game. Ora è la Petkovic a giocare sulla difensiva per non perdere la battuta, ma all’undicesimo gioco deve soccombere, con la Giorgi che si aggiudica il game a 15 e il set per 7-5 in 1 ora e 1 minuto.

Sei break in sette game all’inizio del terzo set, quella tra la Giorgi e la Petkovic è una battaglia. L’azzurra ha la chance di chiudere con il servizio, ma fallisce l’occasione, portando il match al tie-break. La mano non trema però e la Giorgi piazza l’allungo decisivo dal 2-2 al 5-2, battendo così dopo 2 ore e 40 minuti la Petkovic.