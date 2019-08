Camila Giorgi vola in finale! Battuta la 18 del mondo Wang dopo pazzesca battaglia

Dopo una estenuante battaglia durata 2 ore e 41 minuti la nostra Camila Giorgi ha la meglio sulla numero 18 del mondo Wang Wiang e stacca il pass per la finalissima del "Bronx Open" in programma per domani sabato 24 agosto alle ore 20:00: sfiderà la tennista polacca numero 80 del mondo Magda Linette. Nel frattempo l'azzurra è rientrata nella top 50 guadagnando (almeno) la posizione numero 48 del ranking mondiale.

Davvero pazzesco il canovaccio della seconda semifinale del torneo newyorchese: dopo aver perso il primo parziale per 6-4 la Giorgi risaliva faticosamente aggiudicandosi il secondo parziale con il medesimo punteggio per poi dare vita a un'autentica battaglia nel terzo set conclusa sull'8-6 del tie break dopo innumerevoli occasioni perse da entrambe (e la Wang che conduceva 6-3 nel tie break!). Alla fine saranno ben 4 i match point salvati dalla Giorgi nell'arco di un match vietato ai deboli di cuore. Per la marchigiana si tratta dall'ottava finale in carriera, la seconda dell'ultimo mese.