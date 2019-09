WTA Osaka: Naomi Osaka si impone in finale contro Anastasia Pavlyuchenkova

Senza storie la finale del WTA di Osaka (Giappone) tra la padrona di casa Naomi Osaka e la russa Anastasia Pavlyuchenkova. La n.4 del mondo si è imposta in 1 ora e 10 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3, non dando mai modo alla rivale di replicare al proprio pressing da fondo. Una vittoria importante per Osaka dopo la delusione dello US Open, vinto poi dalla canadese Bianca Andreescu in finale contro l’americana Serena Williams.

Nel primo set la nipponica fa subito la voce grossa e strappa il servizio all’avversaria nel secondo gioco. Avanti 3-0, Osaka tiene una velocità di crociera piuttosto alta nello scambio, concedendo le briciole alla russa. Di contro, Pavlyuchenkova fa una gran fatica in battuta e il secondo break nell’ottavo game sancisce il termine della frazione in favore di Naomi (6-2).

Nel secondo set la musica non cambia ed è sempre la n.4 del mondo ad avere il pallino del gioco in mano. Il break si tramuta in realtà nel quarto game. La giapponese mette in mostra colpi di rara potenza, sfiorando il doppio break nel sesto gioco e mancando due match point nell’ottavo. La partita però va in archivio poco dopo sul 6-3.

