WTA Palermo: Jil Teichmann sorprende Kiki Bertens e fa suo il titolo

La svizzera Jil Teichmann (n.82 del mondo) sorprende la n.5 del ranking Kiki Bertens nella finale del WTA di Palermo (Italia). Sulla terra rossa siciliana l’elvetica, testa di serie n.8, supera l’olandese con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 e conquista il titolo in 1 ora e 54 minuti di gioco.

Nel primo set va in scena il “festival del break”. Le due giocatrici, come spesso capita nel tennis femminile, faticano a gestire lo scambio in battuta, esprimendosi meglio in risposta. Per questo motivo break e controbreak si susseguono senza soluzione di continuità. Bertens, annulla tre set point, prima di arrivare al tie-break, passo obbligato per rompere l’equilibrio. La svizzera viene fuori con colpi pregevoli, mentre la tulipana incappa in qualche errore di troppo, agevolando l’avversaria, che può chiudere facilmente sul 7-3.

Nel secondo set Bertens subisce il contraccolpo psicologico della frazione persa precedentemente e, infatti, arriva il doppio break di Teichmann nel terzo e nel quinto game che manda in ghiaccio il match. Avanti 5-1, la rossocrociata gestisce con maggior sicurezza i turni al servizio, forte del 71% dei punti ottenuti con la prima. Sul 6-2, dunque, la svizzera può festeggiare.