Sara Errani lotta, ma perde con Fanny Stollar, lucky loser in tabellone

Si conclude già al primo turno l’avventura di Sara Errani al WTA di Palermo, torneo nel quale era entrata grazie a una wild card e dove aveva sempre raggiunto almeno i quarti nel main draw. L’ex numero 5 del mondo si è arresa di fronte all’ungherese Fanny Stollar per 6-1 3-6 6-4. L’avversaria della bolognese è cambiata all’ultimo momento, in quanto un’influenza virale ha messo fuori causa Martina Di Giuseppe, che avrebbe dovuto dar vita al derby contro l’illustre connazionale. Al secondo turno la magiara affronterà la spagnola Paula Badosa, che ha eliminato ieri la francese testa di serie numero 5 Pauline Parmentier.

L’inizio è tutto a favore di Stollar, che riesce a trovare molte buone soluzioni da fondocampo e a salire con una certa rapidità sul 3-0. Per l’ungherese si tratta di un momento particolarmente felice, che la porta poi in vantaggio ancora maggiore, sul 5-0. Errani riesce a tenere il sesto game a 30, ma deve cedere il set per 6-1.

A inizio secondo parziale le cose vanno in maniera diversa, con quattro break nei primi quattro giochi e l’azzurra che appare più in grado di contrastare il tennis dell’ungherese. Stollar, che evidentemente non s’aspetta le capacità di Errani di scombinare gli schemi avversari, comincia a sbagliare tantissimo e a offrire il 4-2 all’avversaria, salvo poi toglierle di nuovo la battuta. Questo, però, non cambia le sensazioni ritrovate della giocatrice di casa, che trova diverse bellissime soluzioni, tra cui si segnala un passante di rovescio in recupero verso sinistra, e allunga l’incontro con il 6-3.

Dopo una prima parte di terzo set all’insegna dei doppi falli (decisivo quello di Stollar sul 30-40 nel primo gioco e i tre di Errani nel secondo), l’azzurra torna a far spazientire l’ungherese portandosi sul 3-1 e procurandosi tre palle del doppio break, ma la magiara spinge bene su due di queste occasioni e, nella terza, intercetta in un miracoloso tuffo il passante che avrebbe potuto segnare le sorti del match. Da lì Stollar comincia a uscire dalle trame di Errani, recupera fiducia e trova un rilevante numero di vincenti. La conclusione, però, arriva su un turno servizio perso a zero dall’azzurra, con doppio fallo sul match point che segna il definitivo 6-1 3-6 6-4.

federico.rossini@oasport.it