Wta Praga: Paolini avanza nelle qualificazioni

Esordio positivo per Jasmine Paolini nelle qualificazioni del 'J&T Banka Prague Open', torneo Wta International di scena sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. La 24enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 177 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-3 6-1 la ceca Johana Markova, numero 622 Wta, in gara con una wild card: prossima avversaria, al secondo turno, la vincente del derby ceco fra Tereza Smitkova, numero 123 Wta e terza testa di serie delle 'quali', e Anastasia Zarycka, numero 221 del ranking.