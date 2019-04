Wta Praga: Paolini ripescata come lucky loser, affronta Minella

Jasmine Paolini è stata ripescata come lucky loser al 'J&T Banka Prague Open', torneo Wta International in corso sulla terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. La 23enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 175 del ranking mondiale, sconfitta stamane con un doppio 6-4 dalla tedesca Antonia Lottner, numero 157 Wta, nel turno decisivo delle quali, è stata ripescata nel tabellone principale: nel pomeriggio tornerà in campo per affrontare la lussemburghese Mandy Minella, numero 100 Wta.