Camila Giorgi si sbarazza di Tamara Korpatsch e approda ai quarti di finale

Camila Giorgi vola ai quarti di finale del torneo di Praga. La tennista marchigiana si è sbarazzata in due set, 6-4 6-2, della tedesca Tamara Korpatsch, eguagliando il risultato dello scorso anno (quando si arrese poi ai quarti a Mona Barthel). L’avversaria di oggi si è rivelata non all’altezza di Camila, che non ha avuto difficoltà a far sua la partita. Netta la differenza di livello con la numero 151 del mondo, entrata in tabellone come lucky loser. Al turno successivo, invece, Giorgi attende una tra la ceca Denise Allertova e l’australiana Samantha Stosur, avversarie ben più quotate.

È stata una Giorgi perfetta nell’interpretazione tattica dell’incontro. Ha aggredito fin dall’inizio, mettendo pressione e facendo valere il maggior peso di palla alla sua rivale. Dopo un buon inizio al servizio (tre punti concessi nei primi tre game), però, è stata proprio la 26enne nativa di Macerata a cedere per prima la battuta, nel settimo gioco. Ma è stato solo un piccolo passaggio a vuoto, perché l’azzurra si è immediatamente ripresa il break. Korpatsch ha provato a lottare, ma nel decimo gioco ha ceduto nuovamente il servizio e di conseguenza il set.

Nel momento di chiudere il match, però, l’italiana ha al contrario aiutato la sua avversaria a rimanere nella partita. Il secondo set è infatti cominciato con una serie di quattro break, due per parte. A Camila è bastato poco per far suo l’incontro, ovvero tenere due turni di battuta: l’avversaria, infatti, ha ceduto il servizio per quattro volte su quattro nella seconda frazione, completando una giornata che l’ha vista commettere ben dieci doppi falli (nel secondo set nessun punto con la seconda). Il compito è stato quindi reso agevole a Giorgi, che ha ringraziato e staccato il pass per i quarti.

