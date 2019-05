WTA Rabat 2019: primo torneo vinto da Maria Sakkari, battuta in finale Johanna Konta

Nella finale del WTA 250 di Rabat, torneo di categoria International sulla terra rossa, Maria Sakkari ha avuto la meglio in rimonta su Johanna Konta con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Poca storia nel primo set con Konta che strappa il servizio a Sakkari nel terzo e nel quinto game tenendo sempre il suo e chiude il parziale dopo 33 minuti. La britannica nativa di Sydney va avanti di un break nel secondo e si porta sul 4-2 ma a quel punto perde quattro game di fila cedendo per la prima e per la seconda volta il servizio ma anche il set, la greca lo intasca al secondo set point utile in 54 minuti di gioco e allunga la sua serie di game vinti a cinque aggiudicandosi anche il primo del terzo set.

Dopo il pareggio di Konta nel secondo game, un altro parziale di cinque game consecutivi, per un totale di 10-1 in favore di Sakkari dal 2-4 del secondo set, porta la greca alla vittoria dopo un’ora e 59 minuti totali di gioco. Maria si aggiudica così il suo primo torneo nel circuito maggiore WTA dopo la finale persa lo scorso agosto a San Jose sul cemento dalla romena Mihaela Buzarnescu, negando il quarto successo a Johanna, che, dobbiamo ricordarlo, è stata numero 4 del mondo, e che prosegue il digiuno di vittorie che dura ormai da due anni.