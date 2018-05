Sara Errani domina la svedese Larsson: quarti raggiunti

Ci è voluta poco più di un’ora a Sara Errani per qualificarsi per i quarti di finale del torneo WTA di Rabat. La tennista azzurra, numero 89 della classifica mondiale, ha sconfitto in due set la svedese Johanna Larsson, numero 82 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0. Un’altra ottima prestazione per la 31enne romagnola che aveva eliminato al primo turno la kazaka Zarina Diyas, testa di serie numero cinque. Dopo le due brutte prestazioni in Fed Cup, Sara sembra aver ritrovato un po’ di fiducia nel suo gioco e già la scorsa settimana a Istanbul aveva mostrato ottimi segnali, sfiorando la vittoria con la numero due del mondo Caroline Wozniacki.

Tornando al match odierno Errani non è partita bene, perdendo subito il servizio nel primo game. La reazione dell’azzurra è stata immediata con il controbreak e la parità raggiunta. La numero 89 del mondo si è trovata poi ad affrontare tre palle break nel quinto gioco, ma è riuscita ad annullarle. Il momento decisivo arriva nell’ottavo gioco con Errani che si porta sullo 0-40 con al servizio Larsson. Il terzo break point è quello buono e poi l’azzurra conquista il set per 6-3 nel game successivo.

Nel secondo set va in scena un monologo di Errani. La romagnola domina la svedese, strappandole per ben tre volte il servizio. Inoltre l’azzurra tiene con una certa facilità i propri turni in battuta e la normale conseguenza è il 6-0 in favore della tennista italiana in appena 26 minuti di gioco.

Possibile rivincita nei quarti di finale per Sara, visto che l’azzurra potrebbe affrontare la belga Elise Mertens, testa di serie numero 1 e che ha sconfitto nettamente la romagnola nella sfida di Fed Cup giocata a Genova. La numero 19 del mondo, però, dovrà prima superare il suo match di secondo turno contro la tedesca Laura Siegemund, numero 226 della classifica WTA.