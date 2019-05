C’era grande attesa per l’esordio a Roma di Serena Williams. L’americana rientrava sul circuito dopo l’ultima apparizione nel primo turno del Miami Open (22 Marzo), torneo nel quale si ritirò senza giocare dopo il successo con la svedese Rebecca Peterson. Anche agli Internazionali d’Italia le due si sono ritrovate di fronte subito e ancora una volta a vincere è stata l’ex numero uno del mondo, che si è imposta in due set per 6-4 6-2.

Adesso al secondo turno ci sarà un bellissimo derby con la sorella Venus. Infatti la più grande delle due Williams si è imposta in tre set contro la belga Elise Mertens al termine di una pazzesca battaglia durata oltre tre ore e che si è risolta solo al tiebreak del terzo set.

Una giornata nera per l’Italia. Tutte e tre le azzurre sono state eliminate, senza raccogliere più di tre game in un set. Sara Errani dimostra di essere lontanissima dai fasti del passato ed ormai la crisi in cui è piombata non sembra davvero avere la parola fine. Sprofondata al numero 260 della classifica mondiale, Errani è rimasta sul campo solo 55 minuti, il tempo per subire un netto 6-1 6-0 da parte della slovacca Victoria Kuzmova.

Un risultato simile per Jasmine Paolini, che sul Campo Centrale si è arresa per 6-1 6-2 all’americana Sofia Kenin. L’unica a “salvarsi” è stata Elisabetta Cocciaretto, 18 anni e numero 779 del ranking mondiale, sconfitta con un doppio 6-3 dalla statunitense Amanda Anisimova, numero 53 del mondo.

Una giornata molto americana, viste le vittorie delle due Williams, di Kenin, Anisimova e di Madison Keys, che ha sconfitto in due set la slovena Polona Hercog. Buona la prima anche per Vika Azarenka e Garbine Muguruza: la bielorussa ha superato brillantemente la cinese Zhang per 6-2 6-1, mentre la spagnola ha battuto sempre in due set l’altra cinese Zheng.