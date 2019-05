Camila Giorgi si cancella dagli Internazionali d'Italia

Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese.

L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al Foro Italico. Godono infatti di una wild card Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, con le ultime due che sono passate dalle pre-qualificazioni.

Dal momento che, notoriamente, il clan Giorgi poco lascia trapelare in merito alle condizioni della maceratese, è anche complicato capire quando potrà ritornare sui campi. Una cosa è certa: sono due mesi che di lei, in campo, non c’è traccia. L’ultimo match risale a metà marzo, in quel di Miami: allora arrivò una sconfitta contro la tedesca Tatjana Maria nel primo turno a Miami. Il miglior risultato resta il terzo turno agli Australian Open, in cui fece soffrire per due set la ceca Karolina Pliskova sulla Rod Laver Arena, nella sessione serale.

federico.rossini@oasport.it