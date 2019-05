Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini accedono al main draw

Vanno ad Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini le due wild card per il tabellone principale del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: questo l’esito delle semifinali delle pre-qualificazioni, che di fatto si sono concluse oggi, dato che giocare l’atto finale è superfluo.

Elisabetta Cocciaretto, che aveva eliminato la numero uno Martina Trevisan, oggi ha avuto la meglio su Lucrezia Stefanini, battendola con un doppio 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco. Il momento decisivo si ha nella seconda metà del primo set, quando Cocciaretto dal 3-3 infila cinque giochi portandosi 6-3 2-0. Stefanini, che si consola ottenendo la wild card per le qualificazioni, rientra sul 2-2, ma poi cede nuovamente la battuta: Cocciaretto sale 5-2 e chiude comodamente 6-3.

Soffre di più Jasmine Paolini, che ha bisogno della terza partita per piegare la resistenza di Georgia Brescia: dopo un primo parziale dominato e chiuso 6-1, la seconda frazione è invece molto equilibrata e Brescia la spunta nel finale per 7-5. Il terzo set però in pratica si decide al termine di un primo lunghissimo game, dove Paolini opera il break e si invola verso la vittoria per 6-2 al limite delle due ore di gioco. Anche per Brescia, ovviamente, wild card per il tabellone cadetto.

In palio oggi però vi erano altre due wild card per le qualificazioni, nei match tra le tenniste sconfitte ai quarti di finale: servono oltre due ore a Cristiana Ferrando per superare, in due soli set, Monica Cappelletti, che cede con lo score di 7-5 7-6 (6), mentre sfiorano le tre ore di battaglia Anastaya Grymalska e Deborah Chiesa, con la prima che la spunta per 6-2 6-7 (4) 6-4 portando così a casa l’invito per il tabellone cadetto. Di seguito tutti i risultati odierni:

Semifinali femminili

Elisabetta Cocciaretto b. Lucrezia Stefanini 6-3 6-3 – (Cocciaretto wild card per il main draw; Stefanini wild card per le qualificazioni)

Jasmine Paolini b. Giorgia Brescia 6-1 5-7 6-2 – (Paolini wild card per il main draw; Brescia wild card per le qualificazioni)

Anastasia Grymalska b. Deborah Chiesa 6-2 6-7(4) 6-4 – (Grymalska wild card per le qualificazioni)

Cristiana Ferrando b. Monica Cappelletti 75 76(6) – (Ferrando wild card per le qualificazioni)