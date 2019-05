Karolina Pliskova trionfa a Roma: sconfitta Johanna Konta 6-3, 6-4

Dopo due successi consecutivi di Elina Svitolina, la nuova regina degli Internazionali d’Italia è Karolina Pliskova.

La tennista ceca ha superato la britannica Johanna Kontta per 6-3, 6-3, centrando così il successo più importante della sua carriera sulla superficie a lei meno congeniale: la terra rossa.

L’ennesimo sintomo di un momento del tennis femminile dove c’è spazio davvero per tutte; ma anche di una crescita della Pliskova che sotto la guida di un’esperta terraiola come Conchita Martinez ha trovato evidenti progressi nel suo gioco su questa superficie.

Certo, in finale, la ceca, sfidava oggi un’altra giocatrice poco incline al rosso come Johann Konta. Ma la finale ha avuto un’andamento piuttosto chiaro, con le bordate della Pliskova a tenere sempre e costantemente il pallino del gioco dalla parte della giocatrice ceca.

Sono bastati così un paio di break a fare la differenza – uno per set – e a permettere a una Pliskova molto attenta al servizio di centrare il secondo titolo del suo 2019 dopo quello di inizio stagione a Brisbane.

Un successo che regala alla ceca il ritorno alla posizione n°2 della classifica WTA, alle sole spalle di Naomi Osaka e operando sorpassi su Halep, Bertens, Kerber e Kvitova, tutte estremamente vicine in classifica e tutte costantemente in lotta nelle posizioni di elite del tennis femminile.

Un successo che mischia ancor di più e ancora una volta le carte in tavola per l’ormai imminente Roland Garros, dove tirare fuori una favorita al successo finale, in questo momento, è un’operazione che accompagna più o meno il calcolo delle chance di vincere alla lotteria. Buon divertimento.